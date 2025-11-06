Slušaj vest

Bizarnu priču ispričao je zaposleni u hotelu u mestu Brela nadomak Splita - nećete verovati svojim očima dok budete čitali. Naime, dok je sedio na piću s kolegom, prišao im je stariji gospodin čija ih je priča šokirala:

- Govorio je na francuskom, razumem nekoliko reči, dovoljno da shvatim da se - izgubio!? Uzeli smo njegov telefon i nazvali rođaku u Francuskoj, ali se telefon tada ugasio. Nismo želeli da ga ostavimo na ulici, smestili smo ga u hotel... - prepričava zaposleni hotela, a nastavak priče je za rubriku "verovali ili ne".

- Bio je preplašen, a mi smo ostali smo u šoku kad smo složili kockice cele priče. Stariji gospodin, 1938. godište, krenuo je kod doktora u francusko selo nedaleko od Bordoa, a navigacija ga je odvela u 1.816 km udaljena Brela!

U međuvremenu Francuska se digla na noge, a junak priče proglašen je nestalom osobom!

- Sada je na sigurnom, napisao je već 10 stranica dnevnika svoje avanture, a s osobljem hotela je počeo da komunicira i na engleskom.

Brela Foto: Printscreen/Youtube

Radnik hotela, anđeo čuvar nenadanog putnika iz Francuske, kontaktirao je njegovu porodicu koja bi uskoro trebalo da sleti i svog oca odvede u 1.816 km udaljeno maleno mesto kod Bordoa. A da ova nesvakidašnja avantura završi u Brelima, potrudio se junak ove priče, koji je ključeve napaćenog automobila, do dolaska članova porodice, sklonio na sigurno.

Inače, recepcionarka hotela nije dozvolila novinarima da razgovaraju sa junakom ove priče.