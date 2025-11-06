Slušaj vest

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) prijavila je Upravi policije pretnje smrću upućene predsedniku stranke Miloradu Pupovcu, a koje su objavljene na službenoj Fejsbuk stranici stranke.

Kako navode u saopštenju SDSS, reč je oozbiljnim pretnjama koje podstiču i na nasilje, a sve je dokumentovano i predato nadležnim telima.

U prijavi policiji navodi se da su sporni komentari osvanuli ispod objave od 28. oktobra ove godine.

U njoj je prenesen govor Milorada Pupovca sa saborske rasprave koja je usledila nakon okruglog stola u Hrvatskom saboru, na kojem su se, kako tvrde, "negirale žrtve i zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac", prenosi Index.hr.

U komentarima su se pojavile ozbiljne pretnje smrću Pupovcu, ali i pozivi na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine i osobama povezanim sa strankom.

Policiji je dostavljen dokazni materijal, odnosno snimak ekrana s direktnim pretnjama smrću predsedniku SDSS-a.

Stranka zahteva da policija, saglasno svojim zakonskim ovlašćenjima, preduzme odgovarajuće mere kako bi se utvrdio identitet osoba koje stoje iza pretećih komentara, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Takođe zahtevaju procenu elemenata krivičnog dela pretnje i podsticanja na nasilje, kao i preduzimanje svih radnji u skladu s krivičnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

"Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i na njenog predsednika", zaključuje se u prijavi SDSS-a.