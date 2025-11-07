Slušaj vest

Kako piše hrvatski portal 24sata, državljani Hrvatskesu doživeli incident u austrijskom gradu Gracu, kada su ih navodno napali državljani Poljske.

- Prijatelj i ja vozili smo se noćas prema Gracu da bi prijatelj kupio auto. Oko 22:20 sati, malo pre Graca nalećemo na kolonu, sklanjamo se u stranu da bi automobili mogli da prođu kroz sredinu i u jednom trenutku vidimo više od 20 ljudi koji navlače bele marame i idu prema automobilima - započinje priču čovek koji je s prijateljem na austrijskom autoputu doživeo horor.

- Gledali su u sve automobile, kao da nekog traže. Kad su došli do nas, pitali su odakle smo. Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice, a onda je počelo njihovo divljanje. Vikali su da smo Dinamo fans i počeli su da razbijaju automobil - kaže on.

Napadači su, kako kaže, udarali nogama, palicama i drugim predmetima, razbijali stakla i lim, a nisu poštedeli ni njih dvojicu.

- Tukli su nas šakama i palicama. Prijatelj ima hematom na glavi, a i ja sam povređen. Srećom, nemamo prelome jer smo se branili koliko smo mogli. Sve su nam uzeli, novac za auto, torbe, lične stvari. Sve su izvadili iz auta i pobacali po putu, a potom pobegli - opisuje 40-godišnjak koji napominje da prijatelj i on nisu imali Dinamova ili obeležja nekog drugog kluba.

Policijski auto, izvor pretpostavlja da se radi o patroli, brzo je stigao, a za njima stigli su i drugi policajci.

- Oni su nam rekli da su nas napali poljski navijači, pretpostavljamo da su bili u Celju na utakmici. Policajci su bili korektni, a pronašli su i deo ekipe koja nas je napala, kao i novac mog prijatelja. Hitna nas je odvela u bolnicu na pregled i da nam saniraju eventualne povrede, a sad čekamo da vidimo šta će biti dalje. Trebali bi ujutru da odemo u policiju, a vratiće nam i novac. Žao nam je da novac nismo sakrili negde u autu - govori on.