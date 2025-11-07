Slušaj vest

Za sutra u Splituje najavljen protest navijačke grupe Torcidakojem su se pridružila i udruženja veterana iz poslednjeg rata, protiv odluke splitskog istražnog sudije o pritvoru trojice muškaraca koji su onemogućili održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Protestu Torcide, prema najavi, pridružiće se i udruženja veterana iz Dalmacije.

Policija je do sada identifikovala i privela devet osoba starosti od 23 do 59 godina, koji se sumnjiče da su obučeni u crno, uz ustaške pokliče, onemogućili održavanje Večeri folklora srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Oni se sumnjiče zbog krivičnih dela nasilničko ponašanje i povreda slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Među uhapšenima je i novoizabrani predsednik osnovnog ogranka HDZ-a Blatine, Jakov Ćaleta.

Protest u subotu



Navijačka grupa iz Splita najavila je protest u subotu sa početkom u 11 sati na Rivi. U opširnoj objavi pozvali su sve građane da im se pridruže u izražavanju nezadovoljstva zbog, kako tvrde, "licemerja i linča koji se proteklih dana događa u javnom i političkom prostoru", a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja.

Torcida na Fejsbuku navodi da je sve počelo "događajem koji je za cilj imao da se mirno izrazi neslaganje sa održavanjem manifestacija na kojima se peva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promoviše takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge porodice od kojih više od 1.700 njih i dan-danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih".

Podsetimo, u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu 3. novembra se dogodio incident tokom obeležavanja Dana srpske kulture, koje je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Program je prekinut nakon što je u prostorije ušla grupa od pedesetak muškaraca odevenih u crno.

Kulturno veče trebalo je da počne u 19 sati, a u sklopu programa bili su planirani nastupi pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada koji čine učenici gimnazije.

Za navijačku grupu, ovaj incident, o kojem danima naširoko pišu hrvatsku mediji, nije se desio.

- Medijske manipulacije, izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili, zlonamerno potenciranje i nametanje agendi i relativizacija pod plaštom demokratije i slobode kao i namerno stvorena histerija samo su neki od alata kojima se želi javnost i hrvatski narod uveriti u narative koji odgovaraju onima koji javnim mnjenjem žele da upravljaju i istinu prilagode svojim potrebama - poručili su iz Torcide.

Anušić: Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje, pa i Torcida



Ministar odbrane Ivan Anušić ne vidi u tome ništa problematično u organizovanju protesta.

- Rekao sam već ranije, svako ima pravo da se bori za ono što smatra važnim. Borili smo se za demokratsku državu, za pravo svakoga - pa i pripadnika manjina - da slobodno izražavaju svoju kulturu, da je pokazuju, da neguju svoje običaje i tradiciju. To je suština demokratije - kazao je Anušić.

Dodao je da i oni koji će protestovati imaju pravo na javno izražavanje stava, sve dok to čine u granicama zakona i uz poštovanje drugih:

- I za to smo se borili. Ovo je demokratska država i Torcida, kao i svi koji će biti na protestu, imaju pravo da iskažu svoje mišljenje o situaciji koja ih je podstakla. Ali, sve to mora biti mirno, dostojanstveno i s jasnim porukama. Tu ne vidim nikakav problem - dodao je.

Upitan o sadržaju poruka Torcide objavljenih uoči protesta, a koje su upućene i Vladi, ministar je rekao da ih je delimično pročitao i da će sačekati službene poruke sa protesta.

- Pročitao sam ponešto, ali mislim da treba sačekati da Torcida jasno kaže koji je njihov cilj. Nakon toga će se moći razgovarati o porukama i motivima. U ovom trenutku ne bih špekulisao ni donosio zaključke - kazao je Anušić.

Naglasio je da incident u Splitu, tokom kojega je prekinut kulturni program srpske nacionalne manjine, nema opravdanja.

- Bez obzira radi li se o braniteljima, navijačima ili bilo kome drugome - Hrvatska ne sme da vodi politiku zabrana i isključivosti. Ne sme da se događa da kulturno-umetničko društvo ima svoj događaj, a da im neko brani da ga održe. Hrvatska je demokratska država, članica Evropske unije i NATO-a, i moramo biti svesni da nas upravo te vrednosti obavezuju na toleranciju i poštovanje različitosti - rekao je Anušić, prenosi hrvatski portal Index.

Ničim izazvan, Anušić se osvrnuo na Srbiju, rekavši da "Hrvatska ne sme upasti u zamku nacionalističkih reakcija koje podsećaju na devedesete".

- Ne možemo se ponašati kao što to rade Srbi u Srbiji. Ne možemo voditi politiku kakvu vodi Aleksandar Vučić, niti slediti model ponašanja prema manjinama kakav imaju srpske stranke u Srbiji. Hrvatska je prošla taj put i mora biti iznad toga - rekao je Anušić ne precizirajući na šta tačno misli kada Srbiju pominje u kontekstu izražene i kontinuirane nacionalističke mržnje prema Srbima koja se decenijama sprovodi u Hrvatskoj.

To potvrđuje i jutrošnji grafit na fiskulturnoj dvorani jedne škole u Splitu na kojoj su osvanule poruke: "Ubij Srbina", Mrš iz Hrvatske" i ustaško zakrivljeno slovo "U".