Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Maskirani muškarci pevali su i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.

Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.

U Srpskom kulturnom centru u Zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.

Okupljeni su se u jednom trenutku udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.

Srpskom kulturnom centru, gde se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javljaju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.

Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.

