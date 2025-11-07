"O HRVATSKA O HRVATSKA NEZAVISNA DRŽAVA" Novi snimak drame ispred Srpskog kulturnog centra: Došlo 50 maskiranih huligana, SVE PUNO INTERVENTNE POLICIJE (VIDEO)
Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".
Maskirani muškarci pevali su i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.
Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.
U Srpskom kulturnom centru u Zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.
Okupljeni su se u jednom trenutku udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.
Srpskom kulturnom centru, gde se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javljaju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.
Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.
