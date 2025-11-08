Slušaj vest

Hrvatska vlada će uvesti posebne mere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, potvrdili su za Index vladini izvori.

Vlada u Zagrebu ističe da je policija odmah reagovala i da je sinoć bila na mestu incidenta u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba.

Prema istom izvoru, pojačano prisustvo policije povezano je sa nedavno postignutim sporazumom između vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu.

Kako vladin izvor nezvanično kaže za Index, dogovoreno je da policija i nadležni organi preventivno obezbeđuju događaje predstavnika srpske manjine kako bi se unapred odvratile moguće provokacije i sprečili eventualni incidenti ili neredi.

"Torcida" izlazi na ulice

U Splitu se danas, sa početkom u 11.00, održava protest navijačke grupe Hajduka, "Torcide", zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u četvrti Blatine.

Gradonačelnik iz HDZ-a Tomislav Šuta dao je "Torcidi" dozvolu za korišćenje keja, a ministar Davor Božinović je rekao da protest nije potrebno prijavljivati, iako zakon nalaže drugačije.

Maskirani muškarci u Zagrebu

Podsetimo, sinoć se u Zagrebu okupila grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, verovatno članova Dinamovih "Bed blu bojsa".

Došli su ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gde se održavalo otvaranje izložbe.

Okupili su se očigledno u znak protesta protiv održavanja Dana srpske kulture.

Nakon što su otpevali "O Hrvatsko, o Hrvatsko, nezavisna državo" i "Zovi, samo zovi, svi sokoli će za tebe život dati", grupa mladića je napustila mesto događaja.