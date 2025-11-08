Slušaj vest

Pojavili su se novi snimci sinoćnjeg antisrpskog incidenta u Zagrebu.

Grupa od oko 50-60 ultranacionalističkih huligana, veruje se navijača Dinama "Bed blu bojsa", izašla je na ulice i uzvikivala ustaške pokliče.

Nakon kraćeg zadržavanja, huliganska grupa se razišla, a policija je zaustavljala i legitimisala prisutne, dok je deo njih pokušavala da identifikuje i u okolnim ulicama.

Međutim, u jednoj od ulica došlo je do incidenta, pa je policija jurila huligane, koji su bežali oko automobila, delujući da se dobro "zabavlja" sa policijom, koja nije uspela da ih uhvati.





Podsetimo, pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Hrvatska vlada je noćas uvela posebne mere za spreačavanje nasilja, ali je opet dozvoljen skup Torcide u Splitu, gde je haos i počeo.