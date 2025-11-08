Slušaj vest

Među uhapšenima i pritvorenima zbog ometanja programa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu i napada na Srbe je i predsednik HDZ-a (Hrvatske demokratske zajednice) Blatine, Jakov Ćaleta.

Juče je, na pitanje novinara da li je neko od uhapšenih u Splitu član HDZ-a, premijer Andrej Plenković odgovorio: „Verujem da će svi dobiti advokate i objasniti šta su tamo radili. Ne poznajem tog gospodina, znam da postoji, ali moje kolege veoma lepo govore o njemu i tvrde da se slučajno tamo našao.“

Iako Plenković tvrdi da ne poznaje Ćaletu, postoji fotografija sa koje bi to bilo teško zaključiti. Na njoj se njih dvojica srdačno rukuju.

Ćaleta nedavno izabran za šefa HDZ Blatina, dobija podršku od splitskog HDZ-ovca

Jakov Ćaleta, jedan od privedenih zbog sumnje na nasilničko ponašanje na Danima srpske kulture u Splitu, nedavno je postao predsednik HDZ Blatina na unutarstranačkim izborima. Pobedio je sa samo nekoliko glasova razlike svog protivkandidata Julija Budimira Bekana, koji je podržao protestno okupljanje ispred županijske kancelarije, ističući da Prosvjeta nije imala dozvolu za korišćenje prostorija.

Jakov Ćaleta



Ukupno devet osoba je uhapšeno u vezi sa incidentom u Splitu. Troje osumnjičenih je u sredu predato pritvorskom nadzorniku, a istražni sudija im je odredio jednomesečni zatvor u Bilicama. Preostalih šestoro je privedeno u petak i ispitano u Državnom tužilaštvu, a njima je takođe određen istražni pritvor.