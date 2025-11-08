Slušaj vest

U Splitu je nešto posle 11.00 počeo protest navijačke grupe Hajduka, "Torcide", zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, a skup je počeo sramno - puštanjem osvedočenog ustaše Marka Perkovića Tompsona!

HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta dao je "Torcidi" dozvolu za korištenje keja, a ministar Davor Božinović poručio je da protest ne treba da se prijavljuje, iako zakon kaže suprotno.

Prema navodima portala Index, na splitskom keju se okupilo nekoliko hiljada ljudi, a "Torcida" je razvila veliki transparent na kojem piše "Uz heroje do groba". 

Navijači splitskog Hajduka na skupu  Foto: screenshot YT/index_hr

Na društvenim mrežama ljudi javljaju da se uzvikuju ustaške parole.

Prisutan je i veliki broj interventne policije.

Podsetimo, uvod za ovakav skup desio se sinoć u Zagrebu, kada su navijači zagrebačkog Dinama, "Bed blu bojsi" salutirali fašistički i vređali Srbe.

Podsetimo, ranije ove nedelje došlo je do incidenta kada su Srbi napadnuti u Splitu.

Koliko se prosvjednika okupilo?

Prema slobodnoj procjeni s terena, na Rivi je oko 1000 prosvjednika.

Torcida razvila veliki transparent

Na transparentu piše "Uz heroje do groba". 