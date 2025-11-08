SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO REAGOVALO NA DRAMU ZAGREBU! Jasno poručili: "Kanimo i u buduće okupljati tko god nas ispred ulaza čekao"
Nakon jučerašnjeg pokušaja sprečavanja održavanja Dana srpske kulture u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, reagovalo je i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.
Tokom otvaranja izložbe u okviru Dana srpske kulture u Zagrebu, grupa maskiranih huligana okupila se ispred Srpskog kulturnog centra, uzvikivala ustaške pokliče i pevala pesme. Po dolasku interventne policije razišli su se, centar je blokiran.
Ispred njihovih prostorija gde se održavalo otvaranje izložbe „Efemeride - Pravni Dejan Medaković“, grupa od pedesetak maskiranih muškaraca pevala je „O Hrvatsko, o Hrvatsko, nezavisna država“ i „Zovi, samo zovi“ i vređala novinare, pokušavajući da zastraše posetioce izložbe.
SKD Prosvjeta reagovalo je na jučerašnje incidente u Zagrebu. Objavu na Fejsbuk stranici prenosimo u celosti:
- Poštovane članice i članovi, sigurni smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sjećanja. I sigurni smo da većina vas nije u šoku. I zato smo još sigurniji da uprkos razumljivom strahu i oprezu nećete ustuknuti, jer niste ni prije. Nije ni prvi, a nažalost ni posljednji put da se sila obija o leđa malog čovjeka, ali krajnji sud o toj sili i o tome ko je taj mali čovjek donosi on sam kako kroz pjesmu tako i kroz ples. I baš zato što se hoće ugušiti želju za okupljanjem i radošću, valja nam se okupljati i radovati skupa sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda. Znamo mi da je lako pjevati kad nam se pjeva, ali valja pjevati i kad nam nije do pjesme. Zato pazimo jedni na druge i više i bolje nego prije, ne zaboravimo na one koji nam ne mogu doći sprečeni nekom mukom i vodimo računa da svojim ponašanjem dajemo primjer svima kako sunarodnjacima tako i sugrađanima i što je najvažnije našoj djeci, koja, za razliku od ove zloupotrebljene mladosti, nikoga ne mrze i svijetu oko sebe nude poštovanje i odgovornost.
U duhu tih vrijednosti Zmajevim stihovima i fotografijom mjesta vječnog spokoja podsjećamo na našeg velikog Petra Preradovića u čijoj se ulici kanimo i u buduće okupljati tko god nas ispred ulaza čekao - prijatelj drag ili mladost regrutirana u mržnji.
“Mi smo jedno, nismo dvoje. Ko god rani Srba brata, ranio je i Hrvata, ko Hrvatu bol zasniva, taj i Srbe izaziva. Jedno tijelo jedan rad, jedna mis’o, jedan nad”. Smrt fašizmu - sloboda narodu!“
U Splitu je nešto posle 11.00 počeo protest navijačke grupe Hajduka, "Torcide", zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, a skup je počeo sramno - puštanjem osvedočenog ustaše Marka Perkovića Tompsona!
Vlada uvodi posebne mere bezbednosti kako bi obezbedila događaje za srpsku nacionalnu manjinu.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)