Slušaj vest

Protest navijačke grupe Hajduka, "Torcide", zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, upravo je završen, a okupljeni su krenuli ka zgradi suda kako bi „izrazili svoje neslaganje“ sa odlukom o hapšenju, skandirajući Za dom spremni“ i pevajući „Bitka kod Čavoglava“.

Prema navodima portala Index, na splitskom keju se okupilo nekoliko hiljada ljudi, a "Torcida" je razvila veliki transparent na kojem piše "Uz heroje do groba".

Nakon uvodnih reči, fra Ivo Rastočić je predvodio molitvu sa bine.

„Braniči, hvala vam na vašoj domovini“, zaključio je nakon molitve.

„Danas će nam portali i mediji brojati krvna zrnca i koliko nas ima. Poručujemo im - ima nas više nego dovoljno za vas“, rekao je domaćin nakon molitve.

„Nepravda prema vukovarskom branitelju i dvostruki standardi prema hrvatskom narodu u našoj domovini i pokušaji nametanja obrazaca velikosrpskog narativa kroz medije i kulturu doveli su nas ovde“, rekao je domaćin sa bine.

„Hrvatska pripada hrvatskom narodu i svim građanima, ali ne i onima koji je ponižavaju“, dodao je.

Okupljenima se obratio i Stipe Lekić, član "Torcide".

„Želeo bih da se prisetim našeg sugrađanina Frane Penti, koji je pre 80 godina skinuo jugoslovensku zastavu sa 'Marjana' i zbog toga bio zatvoren. Bio je mučen i maltretiran. A sada se dešava isto samo zato što smo Hrvati. Sramotno je što posle 80 godina ne možemo da kažemo da smo Hrvati“, rekao je Lekić.

Zahtevamo da se naša braća oslobode. Ovo je samo jedan deo onoga što smo se danas okupili. Ako treba cela zemlja da dođe po našu braću, hvala Tornadu, hvala svim navijačkim okupljanjima“, rekao je Lekić.