U Rijeci je večeras sprečen mogući incident nakon što je policija dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe u blizini "Centra Zamet", gde se održava Prvenstvo Balkana u karateu. Prema nezvaničnim informacijama, meta navodnog napada trebalo je da budu deca iz Srbije, ali je brzom intervencijom policije sve prošlo bez incidenata.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su postupali po dojavi o okupljanju grupe osoba oko sportske dvorane. Na mestu događaja zatekli su više osoba, među kojima je bilo i maloletnika.

- Dolaskom na mesto događaja deo navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloletnih osoba - saopštili su iz policije.

Srećom, sve je prošlo mirno

Policija je naglasila da nije bilo ni verbalnog ni fizičkog sukoba, a nije zabeležena ni materijalna šteta.

- Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na učesnike međunarodnog takmičenja u karateu na kojem učestvuju takmičari iz 13 zemalja. Takođe, nisu evidentirana ni oštećenja imovine. Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog događaja, kao i postojanje eventualnog protivpravnog ponašanja - naveli su iz policije.

U Rijeci se održava takmičenje za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu, na kojem učestvuje više od 1.200 takmičara.

Podsetimo, sinoć se 50-ak maskiranih mladića, za koje se veruje da su pripadnici Dinamove navijačke grupe BBB, okupilo ispred ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održavaju Dani srpske kulture. Uzvikivali su ustaške pokliče, ali ih je policija brzo razjurila. Prethodno, u ponedeljak u Splitu u prostorijama Gradskog okruga Blatina-Škrapa, gde je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta“ organizovalo program Dani srpske kulture, 50-ak muškaraca obučenih u crno je upalo i vređalo i pretilo Srbima.