Nepoznati počinitelji su juče rano ujutro u centru Zagreba u Pierotijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka pa je žena tom prilikom teže povređena, saopštila je zagrebačka policija u nedelju.
Incident se dogodio u 5:45 sati, a prema do sada utvrđenom, u napadu je učestvovalo više nepoznatih počinitelja.
Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" gde je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško povređena noga, dok 36-godišnjak ima lakše povrede.
Kriminalističko istraživanje je u toku, navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
