Dve osobe su poginule večeras kada se u Zagorju dogodila teška saobraćajna nesreća, potvrdila je policijas.

U nesreći koja se dogodila kod Selnice danas posle 18 časova, dve osobe su poginule, a jedna je povređena i prevezena u bolnicu u Zaboku.

Prema rečima očevidaca, reč je o čeonom sudaru dva automobila. Na tom delu puta večeras je gusta magla. Brzi put od Poznanovca do Zlatar Bistrice je zatvoren, a službe hitne pomoći i dalje istražuju mesto događaja, kao i policijska istraga.

Kako kažu očevici na mestu nesreće, automobili učesnici u nesreći su zgnječeni do neprepoznatljivosti, do te mere da su policajci i radnici hitne pomoći koji su prvi stigli na mesto nesreće u početku pomislili da su u pitanju tri automobila, a ne dva.

Policija trenutno pretražuje okolinu kako bi proverila da li sila udara nije izazvala da još neko bude izbačen iz vozila na zemljani put pored puta.