JEZIVA NESREĆA U ZAGORJU Dvoje mrtvih, policija zatekla stravične prizore: Proverava se da li ima žrtava pored puta
Dve osobe su poginule večeras kada se u Zagorju dogodila teška saobraćajna nesreća, potvrdila je policijas.
U nesreći koja se dogodila kod Selnice danas posle 18 časova, dve osobe su poginule, a jedna je povređena i prevezena u bolnicu u Zaboku.
Prema rečima očevidaca, reč je o čeonom sudaru dva automobila. Na tom delu puta večeras je gusta magla. Brzi put od Poznanovca do Zlatar Bistrice je zatvoren, a službe hitne pomoći i dalje istražuju mesto događaja, kao i policijska istraga.
Kako kažu očevici na mestu nesreće, automobili učesnici u nesreći su zgnječeni do neprepoznatljivosti, do te mere da su policajci i radnici hitne pomoći koji su prvi stigli na mesto nesreće u početku pomislili da su u pitanju tri automobila, a ne dva.
Policija trenutno pretražuje okolinu kako bi proverila da li sila udara nije izazvala da još neko bude izbačen iz vozila na zemljani put pored puta.
Kurir.rs/Index