Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u subotu, oko 18.35 časova, na državnom putu D-8, na području Svetog Filipa i Jakova. Vozač motocikla naleteo je na pešaka brzinom od čak 168 kilometara na sat i usmrtio ga. Nezvanično, poginuo je državljanin Češke, javlja portal 24sata.hr.

Na drutvenim mrežama kruži šokantan i uznemirujući snimak nesreće. Na lice mesta odmah po dojavi upućene su sve hitne službe.

Motociklista je sa teškim telesnim povredama kičme i glave prebačen u Opštu bolnicu u Zadru. Kako se nezvanično saznaje, reč je o jednom ugostitelju sa područja Biograda.

Uviđajem je rukovodio županijski državni tužilac, a u periodu od 19.00 do 22.10 časova saobraćaj na pomenutoj deonici puta bio je privremeno obustavljen i odvijao se obilaznim pravcem.