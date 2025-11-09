Slušaj vest

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u subotu, oko 18.35 časova, na državnom putu D-8, na području Svetog Filipa i Jakova. Vozač motocikla naleteo je na pešaka brzinom od čak 168 kilometara na sat i usmrtio ga. Nezvanično, poginuo je državljanin Češke, javlja portal 24sata.hr.

Na drutvenim mrežama kruži šokantan i uznemirujući snimak nesreće. Na lice mesta odmah po dojavi upućene su sve hitne službe.

Motociklista je sa teškim telesnim povredama kičme i glave prebačen u Opštu bolnicu u Zadru. Kako se nezvanično saznaje, reč je o jednom ugostitelju sa područja Biograda.

Uviđajem je rukovodio županijski državni tužilac, a u periodu od 19.00 do 22.10 časova saobraćaj na pomenutoj deonici puta bio je privremeno obustavljen i odvijao se obilaznim pravcem.

Kurir.rs/24sata.hr

Ne propustiteHronikaKRENUO NA KRŠTENJE SA ĆERKICOM I IZGUBIO ŽIVOT NA PUTU KOD BELE CRKVE! Potresna ispovest Denisove žene: Svaki dan je sve bolnije! (foto, video)
Denis Novaković, udes, Bela Crkva
HrvatskaJEZIVA NESREĆA U ZAGORJU Dvoje mrtvih, policija zatekla stravične prizore: Proverava se da li ima žrtava pored puta
1747854887637.jpg
PlanetaRUSKI MILIONER POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI! "Lamborginijem" DIVLJAO po autoputu, a onda je usledila EKSPLOZIJA! Delovi limuzine i novac leteli na sve strane!
Alexei Dolgikh
HronikaVOZAČ "SITROENA" PREŠAO U SUPROTNU TRAKU I DIREKTNO SE ZAKUCAO U AUTOBUS?! Novi detalji jezive saobraćajne nesreće kod Umke!
Screenshot 2025-11-09 080324 - Copy.png