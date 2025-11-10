Slušaj vest

Kako saznajemo, zbog političke situacije i bezbednosne procene ugroženosti učesnika i publike, otkazani su pozorišna predstava "Kuća" i književno veče "Mitrov danak - pesnički sastanak".

Podsećamo, grupa muškaraca prekinula je proslavu Dana srpske kulture u prostorijama Gradske četvrti Blatine-Škrape u Splitu, dok je u Zagrebu oko 50 maskiranih mladića ispred Srpskog kulturnog centra uzvikivalo ustaške parole.

