Gusta magla se spustila na Zagreb, donoseći sa sobom opasno zagađenje vazduha koje traje već danima. Zvanična merenja pokazuju da se glavni grad nalazi u „crvenoj“ zoni, što znači da je kvalitet vazduha loš i može imati štetan uticaj na zdravlje, a najproblematičnije su PM 2,5 čestice koje lako prodiru u pluća.

Vest je zabrinula Zagrepčane koje je RTL Danas juče sreo na ulicama.

„Katastrofa. Da smo znali, ne bismo ni izašli sa bebom. Sada trčimo kući čim smo čuli da je crveno. Beba ima dva meseca“, kaže Ivan iz Zagreba.

Ostali građani nisu iznenađeni. „Ništa iznenađujuće. Magla, bez vetra, zima. Kada nema vetra, vazduh se ne može prečistiti“, komentariše Dragoslav, dodajući da se loša crta u Zagrebu „može osetiti skoro uvek“, takođe zbog Jakuševca.

Merne stanice ponovo u crvenom jutros

Što se tiče situacije jutros, veb-sajt Ministarstva zaštite životne sredine pokazuje da su merne stanice Zagreb 1 (Vukovarska ulica kod Lisinskog), Zagreb 2 (Maksimir) i Zagreb 3 (Dugave) jutros ponovo u crvenom.

Merna stanica na Mirogojskoj cesti je takođe u crvenom.

Merna stanica Zagreb 4 (Jarun) je u žutom (umeren kvalitet vazduha).

Foto: Screenshot, Kirill Neiezhmakov/Shutterstock

„Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom“

Branko Kolarić, direktor Nastavnog instituta za javno zdravlje „Dr Andrija Štampar“, upozorava na oprez.

„Kada je kvalitet vazduha loš, savetujemo da se ne bavite intenzivnom fizičkom aktivnošću na otvorenom. Kada nema vetra ili kiše, smog je vidljiv golim okom i nije mudro trčati ili igrati fudbal napolju“, kaže za RTL.

Objašnjava da se radi o česticama čađi i pepela. „Hemijska jedinjenja koja bi mogla biti opasnija nisu povišena, već su u granicama normale. Ovo zagađenje je tipično za zimske mesece i sezonu grejanja“, rekao je Kolarić.

Foto: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Kritično i u Sisku, Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Kutini...

Iako je Zagreb trenutno u fokusu, situacija nije mnogo bolja ni u drugim delovima Hrvatske. Prema podacima o kvalitetu vazduha, Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod su ovih dana takođe zagađeni.

„Građani su s pravom ogorčeni. Pre deset godina su mi rekli da su moji zdravstveni problemi povezani sa zagađenjem vazduha“, kaže Miroslav iz Slavonskog Broda.

Udruženje Eko-Integral, koje godinama upozorava na problem u Slavonskom Brodu, kaže da je ovo najkritičniji deo godine. Peter Tot-Đerđ iz udruženja navodi: „Zagađenje vazduha česticama PM 2,5 traje već 13 dana zaredom. Na jednoj mernoj stanici je kontinuirano, a na drugoj sa povremenim prekidima.“

Ali ne dele svi istu zabrinutost. „Danas smo prošetali, nije se osećalo previše loše, ali je maglovito ceo dan“, kaže Zdenka, dok Marin iz Slavonskog Broda dodaje: „Svi su unutra, vazduh im smeta. A mi idemo u šetnju, vežbamo - to je red.“