Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobedom su se pohvalili i na društvenim mrežama.

Objavljeni su snimci slavlja. Prvo su se čule, kako 24sata piše, "cajke", misleći na srpske narodnjake, a onda ustaška koračnica "Evo zore, evo dana", koja slavi ustaške koljače.

Na snimcima se vidi kako je jedan mladić poveo pesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili. 

- Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam šta se posle događalo - rekao je za 24sata, Damir Pemper, predsednik i trener kluba.

Kratko je rekao da nije video snimke i da nema komentara. Posle toga su snimci obrisani sa službenih stranica kluba.

(Kurir.rs/24sata.hr)

