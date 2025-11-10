Slušaj vest

Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobedom su se pohvalili i na društvenim mrežama.

Objavljeni su snimci slavlja. Prvo su se čule, kako 24sata piše, "cajke", misleći na srpske narodnjake, a onda ustaška koračnica "Evo zore, evo dana", koja slavi ustaške koljače.

Na snimcima se vidi kako je jedan mladić poveo pesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili.

- Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam šta se posle događalo - rekao je za 24sata, Damir Pemper, predsednik i trener kluba.