Fudbaleri NK Suhopolja slavili su pobedu protiv NK Borova uz ustašku pesmu "Evo zore, evo dana", a pre toga su slušali srpske narodnjake.
"EVO ZORE, EVO DANA"
NOVI SKANDAL U HRVATSKOJ! Fudbaleri slavili pobedu uz ustašku pesmu! Veličali Juru Francetića i Rafaela Bobana, a pre toga slušali "cajke"
Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobedom su se pohvalili i na društvenim mrežama.
Objavljeni su snimci slavlja. Prvo su se čule, kako 24sata piše, "cajke", misleći na srpske narodnjake, a onda ustaška koračnica "Evo zore, evo dana", koja slavi ustaške koljače.
Na snimcima se vidi kako je jedan mladić poveo pesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili.
- Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam šta se posle događalo - rekao je za 24sata, Damir Pemper, predsednik i trener kluba.
Kratko je rekao da nije video snimke i da nema komentara. Posle toga su snimci obrisani sa službenih stranica kluba.
(Kurir.rs/24sata.hr)
