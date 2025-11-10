Slušaj vest

Istarska policija privela je i udaljila iz službe policajca (26) koji je u petak u Puli, ničim izazvan dok se nalazio van službe, kroz prozor automobila pucao u vazduh iz službenog pištolja i pretio kolegi, a kod njega je prilikom hapšenja utvrđena i prisutnost droge u organizmu, izvestila je policija.

Kriminalističko istraživanje sprovedeno je i nad državljaninom Srbije (33) za kojeg se sumnja da je policajcu pomagao nakon počinjenja krivičnog dela dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Tokom istraživanja utvrđeno je da je dvadesetšestogodišnji policijski službenik, koji se nalazio van službe, u petak oko 14 sati u Santoriovoj ulici u Puli upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, dok se na mestu suvozača nalazio tridesettrogodišnjak.

U jednom trenutku, ničim izazvan, policajac je kroz prozor automobila pucao u vazduh iz službenog pištolja, čime je izazvao opasnost za život i telo ljudi. Ubrzo nakon toga, zaustavio je vozilo, te je zamenio mesto sa tridesettrogodišnjakom i tako su nastavili vožnju gradom, da bi potom na ulici prekomorskih brigada, ponovo izvadio pištolj kroz prozor vozila, preteći njime policajcu (43) koji se vozio iza njih, a s kojim od ranije ima nesuglasice.

Dvojica počinitelja nakon toga su se razišli, pri čemu je suvozač, kako kažu u policiji, "poduzeo određene radnje kako bi otežao pronalaženje tragova počinjenog krivičnog dela", prenosi Hina.

Nakon što ih je prijavio policajac (43) kojem je dvadesetšetogodišnjak pretio istog dana, policija je uhapsila obojicu osumnjičenih, te su ih priveli u policijsku stanicu. Budući da je policajac prilikom hapšenja zatečen kako upravlja automobilom, policijski službenici su ga alkotestirali i testirali na prisutnost droga.