Slušaj vest

Stanovnici Gračca u Zadarskoj županiji očajni su zbog bika koji već mesecima slobodno luta njihovim naseljem. Kažu da životinja ulazi u dvorišta, ruši ograde, blokira put i napada ljude. Policija dolazi, ali problem se nastavlja.

"Ovo traje već šest meseci. U početku nije nikoga dodirnuo, ali sada je četiri puta ušao u naše dvorište. Čim izađem iz auta, pojavi se, kao da čeka trenutak. Deca su uplašena, ne žele da izlaze", izjavila je čitateljka za 24sata.

Dodaje da bik nije jedini problem.

Čitvo stado, uključujući krave i koze, redovno se kreće po ulici, pa čak i duž železničke pruge.

Vlasnik tvrdi da je prodao bika

"Stalno zovemo vlasnika i policiju. Kada on nije kod kuće, stoka je na putu. Vlasnik kaže da je prodao bika i čeka da ga preuzme novi vlasnik, ali to govori već mesec dana, a bik je još uvek ovde", tvrdi čitalac.

Meštani se plaše za decu koja više ne mogu slobodno da se igraju na ulici.

Kažu da je bik agresivan i da je već napao čoveka.

"Čovek je bio na polju. Kada je bik jurišao na njega, on je nekako uspeo da pobegne na drvo i pozvao policiju. Kada je policija stigla, bik je takođe jurišao na njih, pa su morali da pucaju u vazduh da bi ga uplašili" .priseća se čitalac 24sata.