U Rijeci je sprečen mogući incident nakon što je policija dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe u blizini "Centra Zamet", gde se održava Prvenstvo Balkana u karateu. Meta navodnog napada trebalo je da budu deca iz Srbije, ali je brzom intervencijom policije sve prošlo bez incidenata.

A nekoliko dana pre toga, 50-ak maskiranih mladića, za koje se veruje da su pripadnici Dinamove navijačke grupe BBB, okupilo se ispred ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održavaju Dani srpske kulture.

Gosti koji su razgovarali na ovu temu bili su Savo Štrbac predsednik centra "Veritas", Miloje Pršić istoričar, Dr Rajko Petrović naučni saadnik Instituta za evropske studije i Dragoslav Bokan predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.

- Ovo je kontinuitet i dešava se već nekoliko meseci. Ovu omladinu je naučilo društvo da sve što je srpsko, to je loše. Sve je počelo Tompsonovim koncertom i to se dešava non stop. Srpsko narodno veće već 10ak godina izbacuje izveštaje godišnje koliko ima etnički motivisanih napada na Srbe. Pod te napade računamo i grafite i fizičke i verbalne napade. Najgori su fizički napadi na ličnosti i imovinu, ta brojka ide i do 500 na godišnjem nivou i to je samo trećina od stvarnih napada. Oni prijavljuju policiji i onda ništa ne bude, čak im i prave probleme ti napadači jer saznaju da smo ih prijavili - kaže Štrbac i dodaje:

- Predsednik prosvete u Splitu koji je razgovarao sa maskiranim napadačima je njihov čovek, jeste Srbin i vodi prosvetu ali je njihov čovek. Marko Veselinović se okitio nekom medaljom branioca. Tako da, ovo što se desilo je blaže od nekih slučajeva koji nisu ni zabeleženi. Ja se plašim da mi ponovo krvarimo ovde. Ovo je vrlo ozbiljna tema. Ali, dobro je što se to desilo jer je ovo kap koja je prelila čašu. Ovo je refleksija onoga što se desilo par dana pre, a to je okrugli sto. Tu su došla trojica ljudi, kvazi istoričara, koje su dovekle desničarske stranke i znali su šta će reći o Jasenovcu. Nesetni Srbin se tamo dodvoravao.

"Hvatska hoće sa sebe da skine jagu genocida"

Pršić dodaje da ovakva dešavanja nisu novost, te da kontinuitet nasilja nad Srbima traje stotinama godina:

- To je jedna ideologija, ideologija etičkog čišćenja Srba. Naši Srbi su prešli u katoličku veru, izgubili su svoj nacionalni indentitet, promenili su nacionalnost i prešli u Hrvate. Da li je vrh Hrvatske srpskog porekla? To nije bitno. Koliko je ljudi prešlo u katoličanstvo od 1991 do danas? Čak i oni što nisu prešli u katoličanstvo daju imena deci Ante, Stipe, Mate samo da ne bi bili prepoznati kao Srbi - kaže Pršić i dodaje:

- Zar je moguće da je do te mere razvijen anti srpski narativ, do mere da eskalira? Imate masovna ubijanja genocidnog karaktera. Preko koncerta smo došli do sabora. Ono što rade naši istoričari je zapanjujuće. Hrvatska hoće da skine sa sebe jagu genocida i genocidne države. A mi, mi smo poštovali autoritet jedne ličnosti, zvao se Josif Broz. Hrvati nemaju istoriju.

Petrović dodaje da je mržnja prema Srbima nastala pre ustaškog pokreta, preko Ante Starčevića koji nije dobio stipendiju u Beogradu, te se potom suprotstavio svom narodu:

- Ono što se sada dešava u Hrvatskoj sigurno ima veze sa širim geopolitičkim prilikama. Radi se na jačanju i svojevrsnoj militarizaciji Hrvatske. Oni su vratili obavezni vojni rok koji će trajati dva meseca. Veliki problem za njih predstavlja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Srbi služe hrvatski vojni rok

Hrvatska je jedna od država koje su ponovno uvele obavezno vojno služenje vojnog roka i u januaru će već početi s primanjem prvih regruta. Zabunu i moguće probleme stvara to što su prema zakonu Hrvatske, vojni rok dužni služiti i nosioci pasoša koji ne žive u Hrvatskoj. Postavlja se pitanje da li bi se to odnosilo i na Srbe sa hrvatskim pasošom:

- Uzimanje hrvatskog pasoša nosi sa sobom brojne konsekvense, ali ako su vaši presi stradali četrdesetih godina u toj zemlji, pa vaši roditelji devedesetih, ne vidim razlog zbog čega bi neko imao taj pasoš da bi mogao da putuje i radi po Evropi - rekao je Petrović.

Koji Srbi smetaju Hrvatima?

Bokan pozivajući se na istoriju tvrdi da se gordijev čvor ne može rasplesti:

- Koliko god ga vi pleli, vi ne možete da ga rešite. Hrvati su spremni da mačem reše gordijev čvor kao što su to činili tokom ratova. Postoji jedan kontinuitet. Dedovi uče očeve, očevi uče sinove, unuke. Za njih turisti i robovi nisu problem. Oni se prema radnicima ophode kao prema robovima. Turisti im daju novac, sluge im služe - kaže Bokan i dodaje:

- A otvara se pitanje gde su drugi silni Srbi? Njima ne smetaju ni srpski studenti, ni zastav, ni zaklinjanje u srpstvo jer to ima onda neku drugu funkciju. Oni su spremni da se suzdrže kada je neko u njihovoj funkciji. Ne smeta im biološko srpsko poreklo ako to nije u ravnopravnosti sa hrvatskim narodom.

