Opštinski sud u Vukovaru proglasio je dvojicu bivših menadžera poznate slavonske vinarije, 59-godišnjeg Z. F. i 70-godišnjeg J. Š., krivima za zlostavljanje i seksualno uznemiravanje zaposlene koja im je bila podređena.

Naime, zlostavljanje, za koje su osuđeni, dešavalo se tokom nekoliko meseci 2017. godine, a presuda je izrečena ovih dana, nakon višegodišnjeg suđenja u kojem je javnost više puta isključena radi zaštite žrtve.

Prema presudi, Z. F. je proglašen krivim za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje na poslu, a J. Š. za nepristojne radnje.

Vulgarne poruke i pipkanje

Sud je utvrdio da je Z. F., tadašnji menadžer vinarije, tokom 2016. i 2017. godine, više puta vukao zaposlenu za kosu, hvatao je za zadnjicu i davao veoma eksplicitne vulgarne komentare seksualne prirode, što je kasnije izazvalo ozbiljne psihološke posledice kod oštećene strane. Žrtva je takođe tvrdila da ju je njen nadređeni čak pratio dok je išla u toalet.

Drugookrivljeni, J. Š., koji je takođe bio nadređeni u istoj kompaniji, osuđen je za bludne radnje počinjene nad istom zaposlenom. Sud je zaključio da je tokom vožnje kući s posla, kada su bili sami u automobilu i nakon što je ostavio suprugu kod kuće, neprimereno dodirivao oštećenu preko odeće, praćeno vulgarnim rečima i gestovima.

Ilustracija Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Sve porekao

Z. F. je tokom celog postupka negirao krivicu, tvrdeći da je njegovo ponašanje prema zaposlenima bilo "isključivo profesionalno". Takođe je tvrdio da je oštećena "to izmislila iz osvete" jer nije želela promenu radnog mesta.

Drugookrivljeni je takođe negirao da je počinio bludne radnje i tvrdio da mu je žrtva slala seksualne poruke i pokušavala da ima seksualne odnose sa njim.

Tvrdio je i da je pomagao oštećenoj, donosio drva za ogrev i pomagao njenoj porodici, i da ju je "vozio kući s posla iz čiste dobrote", i da je prvo ostavio suprugu jer mu je to bilo bliže. Njegova supruga je svedočila u njegovu korist, ali sud nije prihvatio njen iskaz jer je smatran nelogičnim i usmerenim na favorizovanje njenog muža.

Verodostojno svedočenje žrtve

Sud, međutim, nije prihvatio njegovu odbranu, već je poverovao iskazu žrtve. Veštaci su potvrdili da je nakon ovih događaja kod žrtve došlo do akutne stresne reakcije, anksiozno-depresivnog poremećaja i teške depresivne epizode, zbog čega je hospitalizovana u Opštoj županijskoj bolnici Vukovar.

- Reč je o osobi koja pre ovih događaja nije imala nikakve psihološke poremećaje - naveo je psihijatar, zaključujući da je oštećena "mentalno zdrava osoba koja je naknadno razvila ozbiljne simptome usled izloženosti stresu i ponižavanju na poslu".

Sud je takođe prihvatio iskaz svedoka koji je opisao kako se incident dogodio dok su se vraćali sa posla. Pored toga, njihove odbrane su uporno pokušavale da izdvoje poruke sa mobilnog telefona kao nezakonit dokaz, ali je sud to odbacio, tako da su sve poruke koje joj je slao korišćene u dokaznom postupku.

Vukovar Foto: Printskrin

Dobili uslovne kazne

Sud je zaključio da su optuženi zloupotrebili svoj položaj nadređenih i iskoristili zavisnost zaposlenog od njih, čime su "pokazali upornost, bezosećajnost i grubost prema podređenom".

- Žrtva je dugo trpela ponašanje svojih nadređenih zbog straha i finansijske zavisnosti. Poverila se kolegi tek nakon emocionalnog sloma, a nakon što nije dobila podršku od kompanije, potražila je medicinsku pomoć i podnela krivičnu prijavu - navodi se u presudi.

Obojici su izrečene uslovne kazne zatvora, Z. F. od osam meseci sa uslovnim rokom od dve godine, a J. Š. od pet meseci sa uslovnim rokom od jedne godine. Sud je takođe naložio da obe strane moraju oštećenoj strani platiti 1.443 evra troškova zastupanja i snositi deo troškova veštačenja i svedoka.