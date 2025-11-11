Mladić je u noći između 28. i 29. oktobra svojim automobilom uleteo na pomoćni teren fudbalskog kluba Dinara u Grabovčevoj ulici,
INCIDENT U KNINU
MLADIĆ AUTOMOBILOM ULETEO NA FUDBALSKI TEREN, PA DRIFTOVAO: Šteta PREKO 18.000 EVRA, pojavio se i snimak (VIDEO)
Slušaj vest
Kninska policija završila je krivičnu istragu nad dvadesetogodišnjim muškarcem osumnjičenim za oštećenje imovine Grada Knina.
Prema policijskim izveštajima, mladić je u noći između 28. i 29. oktobra svojim automobilom uleteo na pomoćni teren fudbalskog kluba Dinara u Grabovčevoj ulici, gde je vozio i „driftovao“ po terenu, oštetivši zemljanu površinu terena.
Šteta se procenjuje na 18.176,77 evra.
Nakon završene istrage, protiv dvadesetogodišnjeg muškarca podneta je krivična prijava Državnom tužilaštvu u Šibeniku.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Prenela:M. V.)
Reaguj
Komentariši