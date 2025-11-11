Slušaj vest

Miško, bik koji je mesecima pravio probleme stanovnicima Gračaca uništavajući imovinu i ulazeći u dvorišta, eutanaziran je. Odluku da se bik usmrti su doneli policija i Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nakon što su utvrdili da je životinja opasna po ljude, prenosi net.hr.

Nakon što je priča o agresivnom biku stigla do medija, nadležne službe su izašle na teren. Utvrđeno je da bik, po koga novi vlasnik nije dolazio mesecima, predstavlja opasnost. Na osnovu Zakona o zaštiti životinja i Zakona o opštem upravnom postupku, naložena je hitna mera eutanazije.

Nije dočekao jutro

Odluka je odmah sprovedena tokom jučerašnjeg inspekcijskog nadzora, pa Miško nije dočekao jutro u Gračacu. Ovakav ishod je iznenadio stanovnike koji su ga prijavili. Iako su pretrpeli štetu zbog bika, ističu da nisu očekivali takav kraj i da im to nije bila namera.

Prekršajna prijava biće podneta i protiv vlasnika životinje, koji nije vodio računa o njoj.

Pet puta zvali policiju

Podsećanja radi, porodica Mikić je u poslednjih devet meseci pet puta zvala policiju. Bik je uništio pet njihovih voćaka i oštetio im novi automobil.

„Juče je upravo oborio celu krušku. Sve je iskopao nogama i bacao zemlju tamo, srećom nije udario u kamen jer bi kamen razbio staklo“, rekao je Tunja Mikić. Susret sa Miškom, kažu, ledi krv u venama. „Kad počne da jede, ide, ne smeš ništa da radiš, bežiš, bolje bežite gde god možete“, slikovito su opisali.