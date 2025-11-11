Slušaj vest

Gradska skupština grada Zagreba danas je izglasala Zaključak kojim se poziva gradonačelnik da preduzme sve potrebne mere kako bi se sprečila upotreba fašističkih i ustaških simbola, parola i slogana, uključujući i „Za dom spremni“, na svim javnim površinama i događajima u nadležnosti grada.

Odluka se odnosi na prostorije kojima upravljaju gradske institucije i komercijalna preduzeća, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja. Cilj, rekli su predstavnici, jeste zaštita javnog prostora od poruka koje podstiču mržnju, nasilje i isključivost.

Tompsonov koncert 27. decembra će se održati uprkos tome

Podsetimo se da je Tomašević danas izjavio da će se ovim zabraniti upotreba ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, ali da će se koncert Marka Perkovića Tompsona 27. decembra ipak održati, jer je za to prethodno potpisan ugovor.

„Koncert 27. decembra ima ugovor, zaključen je pod uslovima tadašnjeg vremena i nema nikakvih uslova u vezi sa stvarima kao što su ustaški pozdravi, ustaški simboli i slično, i taj koncert će se održati“, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare tokom pauze sednice Skupštine.

Marko Perković Tompson Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

„Zaključak je zasnovan na antifašističkim vrednostima“

Predsednica poslaničke grupe Možemo, Iva Ivšić, istakla je da se Zaključak zasniva na antifašističkim vrednostima Ustava Republike Hrvatske i stavovima Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava.

„Ustavni sud je jasno izjavio da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu sa Ustavom, dok je Evropski sud za ljudska prava u slučaju Šimunić protiv Hrvatske utvrdio da njegova javna upotreba nije zaštićena slobodom izražavanja jer podstiče mržnju“, podsetio je Ivšić.

Ona je naglasila da se odluka ne odnosi na zabranu umetnosti, muzike ili slobode izražavanja, već jasno postavlja granicu definisanu članom 39 Ustava Republike Hrvatske, koji zabranjuje podsticanje na nacionalnu, rasnu ili versku mržnju i nasilje.

„Javni prostor mora biti bezbedan za sve“

Platforma Mozomo je saopštila da ovaj Zaključak ima za cilj zaštitu javnog prostora od poruka koje uništavaju društvenu koheziju. „U vreme kada svedočimo porastu netolerancije i nasilja prema drugima i onima koji su drugačiji, naša je dužnost da zaštitimo javni prostor – jer on pripada svima“.

Foto: ANTONIO BAT/EPA

„Zagreb mora biti grad u kome su škole, vrtići, kulturni centri i ulice sigurna mesta, gde se odgajaju generacije koje znaju da su poštovanje, solidarnost i jednakost osnova dobrog društva“, rekli su predstavnici.

Ako neko smatra da je zaključak nezakonit, ima pravne instrumente

„U Gradu Zagrebu se ne bavimo time da li će biti koncerta ili ne, već onim što je neustavno - a to je ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Ako će ga biti, to je odluka Tompsona i njegovog rukovodstva“, rekao je ranije danas gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Foto: ANTONIO BAT/EPA

Tomašević je dodao da svako ko smatra da je zaključak Gradske skupštine nezakonit može da koristi pravne mehanizme da ga ospori.

Podsetio je da na Tompsonovom koncertu dobrodošlice rukometašima na Trgu bana Jelačića nisu korišćeni ustaški pozdravi niti simboli, te da je Grad u dobroj veri dozvolio koncert na Hipodromu.

„Uoči tog koncerta u centru Zagreba, pred policijom su pevane ustaške pesme, a na naše kritike, policija je odgovorila da je to problem grada jer smo dozvolili koncert“, rekao je on.

Dodao je da je nakon tog koncerta isti pozdrav tolerisan u Hrvatskom saboru, a da je Prekršajni sud oslobodio krivice osobu koja ga je izgovorila na HRT-ovoj kameri, navodeći da je reč o „koncertnoj euforiji“.