Telo muškarca (38) i teško povređene žene pronađeno je u utorak uveče u porodičnoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Zamenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Rijeka, zajedno sa policajcima Policijske uprave Primorsko-gorskog okruga, obavio je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, navodi DORH.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, devojka je vatrenim oružjem ubila partnera. Ona se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege u Bolničkom centru Rijeka, gde joj se lekari bore za život.

DORH je to ranije saopštio i sam.