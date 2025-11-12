Slušaj vest

Telo muškarca (38) i teško povređene žene pronađeno je u utorak uveče u porodičnoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Zamenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Rijeka, zajedno sa policajcima Policijske uprave Primorsko-gorskog okruga, obavio je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, navodi DORH.

Kako nezvanično saznaje portal 24sata, devojka je vatrenim oružjem ubila partnera.  Ona se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege u Bolničkom centru Rijeka, gde joj se lekari bore za život.

DORH je to ranije saopštio i sam.

- Zamenik županijskog državnog tužioca u Županijskom državnom tužilaštvu Rijeka, zajedno sa policajcima Policijske uprave Primorsko-gorskog okruga, obavio je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, gde je smrtno ranjen 38-godišnji muškarac, dok je 37-godišnja žena zadobila teške, po život opasne povrede - napisali su.

(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)

