U saobraćajnoj nesreći na ostrvu Pag poginula je jedna žena, dok je druga osoba prevezena u Opštu bolnicu Zadar, saopštila je Policijska uprava Zadar.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 15:15 časova na državnoj cesti DC-106, deonica Vrčići - Gorica, na Pagu. Sve službe hitne pomoći odmah su upućene na lice mesta, dodala je Policijska uprava Zadar.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovao je putnički automobil. Žena je preminula na licu mesta, dok je druga osoba prevezena u Opštu bolnicu Zadar radi ukazane medicinske pomoći.

Od 16:35 časova saobraćaj na predmetnoj deonici puta je obustavljen radi uviđaja i preusmerava se.

