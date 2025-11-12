Slušaj vest

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu danas oko 16 časova izbila je masovna tuča.

U tome je učestvovalo dvadesetak maskiranih mladića.

Trenutno nije jasno da li su se sukobile dve grupe ili je reč o organizovanom napadu na pojedinca ili pojedince. Kako Indeks nezvanično saznaje, nekoliko učesnika u tuči je već uhapšeno.

Posle tuče, deo grupe je pobegao na istok duž Jurišićeve ulice. Sve se dogodilo veoma brzo a deo grupe pobegao je u pravcu Petrinjske ulice.

Zagrebačka policija: Privedeno nekoliko mladih osoba

Policijska uprava Zagreba izdala je kratko saopštenje.

„Danas, 12. novembra, oko 16 časova, na Trgu bana Josipa Jelačića izbio je sukob između većeg broja mladih ljudi.

Nakon kratkog sukoba, iako su učesnici pobegli okolnim ulicama, zagrebačka policija je na više lokacija uočila manje grupe ljudi za koje se sumnja da su povezani sa pomenutim događajem.

Nekoliko mlađih osoba je pod policijskim nadzorom u službenim prostorijama.

„Utvrđivanje svih okolnosti i krivična istraga su u toku“, saopštila je zagrebačka policija.

Ranije danas, oko 14 časova , ekipa televizije N1 napadnuta je na Zagrebačkom trgu .

Prema navodima televizijske stanice, nepoznati mlađi muškarac je prvo vređao novinare, a zatim je fizički napao snimatelja, odgurnuvši ga i nanevši mu vidljivu povredu oka. Zagrebačka policija je kasnije saopštila da je uhapsila mladića koji je napao novinare.

Još uvek nije poznato da li su ova dva slučaja povezana, ali će policija to utvrditi.