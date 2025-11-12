Slušaj vest

Zagrebačka policija je već neko vreme u pripravnosti nakon što je otkriveno da je iz službenih prostorija Policijske stanice Jastrebarsko nestalo nekoliko vrednih predmeta.

Naime, pod nejasnim okolnostima, iz skladišta je nestala određena količina novca, ličnih dokumenata i drugih predmeta.

Krađa posle ostavinske

Da je neko „očistio“ prostor u kome su se predmeti nalazili, otkriveno je kada je završena ostavinska rasprava.

Tačnije, nestali predmeti su trebali biti samo privremeno smešteni u policijskim prostorijama nakon što su dva građanina preminula prirodnom smrću.

Istraga u toku

Pored toga, Policijska uprava Zagreba kaže da policijski službenici sprovode krivičnu istragu o nestanku novca i predmeta iz službenih prostorija gde su trebali da se čuvaju do završetka ostavinskog postupka.

- Nadležno državno tužilaštvo je obavešteno o dosadašnjem vođenju i toku krivične istrage. Krivična istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući i odgovornost odgovornih - naglašava i zagrebačka policija.