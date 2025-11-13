Slušaj vest

Dvojicu mladića iz Splita zadržali su u Klaićevoj bolnici. Zasad se ne sumnja na teže povrede. Zagrebačka policija privela je više mladića za koje sumnjaju da su učestvovali u napadu.

Splitski maturanti povređeni u napadu maskiranih huligana juče u samom centru Zagreba još su u Klinici za deče bolesti u Klaićevoj i danas tokom dana trebali bi da saznaju hoće li biti otpušteni na kućnu negu, piše Slobodna Dalmacija.

- Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati da li će oni biti otpušteni na kućnu negu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su juče primljeni na medicinsku pomoć. Za sada se kod njih ne radi o težim telesnim povredama, ali se radi o povredama tela, glave i lica. Njihovo opšte zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svesti, kontaktibilni, takvi su i primljeni u bolnicu - rekla im je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za decu i v.d. direktorka Klinike za dečje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.

Dodala je da je još jedan mladić zatražio pomoć u njihovoj bolnici, ali nakon obrade je pušten kući.

Podsetimo, ružne scene ponovo su juče šokirale hrvatsku javnost. Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačićagrupa maskiranih mladića napala je splitske maturante i maturantkinje koji su bili na izletu u glavnom gradu.

Sve se odigravalo oko 16:30 sati kod zgrade Manduševec, a deo napadača kasnije je pobegao prema Evropskom trgu.

Zagrebačka policija brzo je reagovala i na više lokacija u centru grada pronašla više mlađih ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u tuči.

- Posle kratkotrajnog sukoba, iako su se učesnici dali u beg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u toku - saopštili su iz zagrebačke policije, koja još sprovodi istragu.

Prema rečima čitaoca 24sata, grupa maskiranih huligana stigla je iz smera spomenika bana Jelačića i zaletela se na drugu grupu mladića.

- Padali su po podu, bilo je udaraca i vike. Inače tamo uvek stoji policija, ali ovaj put ih nije bilo - rekao je.