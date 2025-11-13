Slušaj vest

U mestu Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno se srušio avion tipa Ertraktor. Policijska uprava Lika-Senj je potvrdila da su prijavu o nesreći dobili oko 17:10 časova.

Iako je ranije bilo objavljeno, prema prvim informacijama s terena, ne radi se o hrvatskom avoinu, kojeg inače koristi Hrvatsko vojno vazduhoplovsto, već o stranom u turskom vlasništvu.

Kako Jutarnji saznaje, reč je o turskom avionu AT 802 koji je leteo na liniji Zagreb - Rijeka i najverovatnije se nesreća dogodila tom prilikom.

Hrvatska pad avion Foto: Flight Radar Printscreen

Navodno, oko 18 časova spasioci su stigli do mesta nesreće i zatekli letelicu u plamenu. U toku je gašenje požara i za sada nije poznato koliko je ljudi bilo u njemu.

Kako prenose mediji, pored aviona koji se srušio bio je još jedan istog tipa koji je javio poziciju gde je prvi avion pao.

Prema nezvaničnim informacijama, nestao je sa radara u regionu Like oko 17 časova. Bukvalno sve moguće civilne spasilačke ekipe su poslate tamo.

- Imamo informaciju da je nestao - potvrdio je izvor iz Civilne zaštite.

Dodao je i kako ga je građanin primetio kod Krivog puta i odmah su poslani svi nadležni tamo.

Kako je rekao dobro obavešteni izvor, locirali su mesto nesreće i probijaju se tamo.