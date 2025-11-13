Slušaj vest

Turski avion kompanije Airtractor, tipa AT 802, srušio se danas popodne u mestu Krivi Put, nedaleko od Senja u Hrvatskoj. Spasioci su na mestu pada zatekli letelicu u plamenu, a nakon gašenja požara, pronađeno je jedno telo.

Prema nezvaničnim informacijama, dva turska aviona tipa „Airtractor“ su letela iz Rijeke za Zagreb, ali su se vratila zbog magle.

Na terenu i spasioci

Jedan je sleteo na aerodrom na ostrvu Krk, a drugi je nestao.

- Pored vatrogasaca i policije, na terenu je 20 pripadnika stanice HGSS u Gospiću sa četiri vozila - saopštio je HGSS.

Hrvatska pad avion Foto: Flight Radar Printscreen

Oglasila se i civilna zaštita.

- Operativni centar civilne zaštite primio je danas, 13. novembra 2025. godine, u 16:53 časova od Hrvatske kontrole vazdušnog leta informaciju o nestanku sa radara turskog aviona Er Traktor AT-802, koji se nalazio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka, te je pokrenuta operacija potrage i spasavanja za avionom - stoji u objavi na mrežama, gde se i dodaje:

Stigla dojava o padu

- Nakon toga, u 17:11 časova, Županijski centar 112 u Gospiću primio je dojavu o padu zapaljenog aviona na lokaciji Krivi put i odmah obavestio službe hitne pomoći, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć, kao i koordinator na lokaciji - objavio je načelnik Regionalnog ureda civilne zaštite Gospić.

Saopštenje ministarstva

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske potvrdilo je da se ne radi o avionu ili posadi Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva.

„Zbog velikog interesovanja medija, obaveštavamo javnost da u slučaju nestanka Airtractor sa radara na području Ličko-senjske županije, ne radi se o avionu ili posadi Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.