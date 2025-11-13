Slušaj vest

Avion koji se srušio kod Krivog Puta je u vlasništvu turske kompanije Orman Genel Mudurlugu (OGM), a koristilo ga je tursko ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, saznaje Jutarnji list.

HRT izvještava da su neki mediji preneli da su se dva aviona, dok su letela iz smera Rijeke prema Zagrebu, zbog magle okrenuli.

"Airtractor" oznake OR2024 je sleteo na aerodrom na ostrvu Krku, dok se drugi, oznake OR2025 srušio.

Prema podacima Flightradara, helikopter "Leonardo AW139" hrvatske policije poleteo je u 17.05 iz Lučkog prema području Like i Gorskog kotara.

Rušenje turskog aviona u Hrvatskoj Foto: JVP Grada Senja

Helikopter je u međuvremenu preletio područje Slunja, Modruša, Brinja i Senja, a oko 18 sati viđen je iznad Josipdola.

Nakon lociranja aviona koji se srušio na lokaciji Krivi Put (područje Grada Senja) vatrogasci su ugasili požarom zahvaćeni "Airtractor" i osigurali područje.

Po naređenju glavnog vatrogasnog zapovednika, na lokaciju je upućen županijski vatrogasni komandant Zvonimir Lončarić koji koordiniše akcijom vatrogasaca.