TURSKA POTVRDILA SMRT PILOTA AVIONA KOJI SE SRUŠIO U HRVATSKOJ: "Airtractor" bio na tehničkom održavanju u Zagrebu kada se dogodila tragedija (FOTO)
Turski avion za gašenje požara "Airtractor" srušio se danas u Turskoj, a pilot je poginuo, potvrdlo je turski ministar za poljoprivredu i šumarstvo Ibrahim Jumakli.
"Olupina našeg aviona za gašenje požara, koji je izgubio radio kontakt u blizini hrvatskog grada Senj, pronađena je. Izražavam najdublje saućešće porodici poginulog pilota koji je izgubio život", rekao je Jumakli.
Prema turskom ministarstvu, dva aviona AT-802, koja su pripadala njima, poleteli su u sredu iz provincije Čanakle na zakazano tehničko održavanje u Zagrebu.
Pretraga i spasilački napori su bili pokrenuti u koordinaciji sa hrvatskim vlastima, dodalo je ministarstvo.
Podsetimo, večeras su se pojavile prve fotografije nesreće rušenja turskog aviona.
(Kurir.rs/HurriyetDailyNews/P.V.)