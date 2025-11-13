Slušaj vest

Turski avion za gašenje požara "Airtractor" srušio se danas u Turskoj, a pilot je poginuo, potvrdlo je turski ministar za poljoprivredu i šumarstvo Ibrahim Jumakli.

"Olupina našeg aviona za gašenje požara, koji je izgubio radio kontakt u blizini hrvatskog grada Senj, pronađena je. Izražavam najdublje saućešće porodici poginulog pilota koji je izgubio život", rekao je Jumakli.

Prema turskom ministarstvu, dva aviona AT-802, koja su pripadala njima, poleteli su u sredu iz provincije Čanakle na zakazano tehničko održavanje u Zagrebu.

Pretraga i spasilački napori su bili pokrenuti u koordinaciji sa hrvatskim vlastima, dodalo je ministarstvo.