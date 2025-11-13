Slušaj vest

U padu turskog aviona kod Senja u Hrvatskoj poginuo je Hasan Bahar (45), pilot vatrogasnog aviona Generalne direkcije za šumarstvo.

Oko 17 sati izgubljen je radio kontakt sa jednim od dva aviona za gašenje požara koji pripadaju Generalnoj direkciji za šumarstvo, a koji su u Hrvatsku došli zbog redovnog održavanja. ZTC je potvrdio za RTL da su dva Airtractora krenula kod njih na farbanje.

Trebalo je da stignu juče, ali zbog magle nisu uspeli da dolete do Zagreba pa su sleteli u Rijeci. Danas su odlučili da nastave put ali je on bio koban za Hasana.

Istraga je pokazala da je pilot pre pada aviona objavio poziv u pomoć i ubrzo nestao s radara. Olupina aviona tipa Air Traktor AT-802 je pronađena oko 18 sati, kao i telo nastradalog pilota.

Telo pilota pronađeno ugljenisano

Avion je bio u plamenu i vrlo brzo je lokaliziran, ali vatrogasce je dočekala jeziva scena kada su prišli bliže letelici pronašli su ugljenisano telo nesrećnog Bahara.

Hasan Bahar Foto: Facebook

Ispostavilo se da je Hasan Bahar, koji je poginuo u nesreći, ove godine već imao avionsku nesreću u kojoj je bio povređen.

Prinudno sletanje u avgustu

Turski mediji objavili su da je imao avionsku nesreću u okrugu Iatagan u turskoj provinciji Mugli 29. avgusta.

Bahar je bio povređen prilikom prinudnog sletanja na prazno zemljište. Povređenog pilota su kolima hitne pomoći prevezli u Bolnicu za obuku i istraživanje u Mugli.

Guverner oblasti tada je posetio povređenog pilota u bolnici. Nažalost posle dva meseca poginuo je posle pada aviona u Hrvatskoj , a tačan uzrok znaće se nakon istrage.