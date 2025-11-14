Slušaj vest

Vanraspravno veće Županijskog suda u Splitu prihvatilo je žalbu odbrane i ukinulo istražni zatvor devetorici osumnjičenih za nasilni prekid Dana srpske kulture u Splitu, javili su danas hrvatski mediji.

Veće je utvrdilo da nema opasnosti od ponavljanja krivičnog dela ni uticaja na svedoke, zbog čega im je bio određen pritvor. Na pitanje o puštanju iz pritvora osumnjičenih za upad na Dane srpske kulture u Splitu, ministar policije Davor Božinović odgovorio je da je to odluka suda.

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su 3. novembra uveče otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu.

Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece.

U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni povređenih. Incident u Splitu oštro su osudili hrvatski premijer Andrej Plenković i predsednik Hrvatske Zoran Milanovići izrazili uverenje da će počinioci brzo biti pronađeni i kažnjeni.

Na sudu u Splitu devetorici osumnjičenih za napad određen je jednomesečni istražni zatvor zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Među uhapšenima je i jedan lokalni funkcioner Hrvatske demokratske zajednice.

Oko 2.000 pripadnika Torcide prošlog vikenda je na protestu na splitskoj Rivi tražilo hitno puštanje devetorice osumnjičenih za nedavno nasilno prekidanje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine, a skup su obezbeđivale jake snage specijalne policije.

Posle prekida kulturne manifestacije srpske zajednice u Splitu, usledio je i incidenat u Zagrebu gde se ispred Srpskog kulturnog centra, uoči otvaranja Dana srpske kulture, okupilo više desetina maskiranih muškaraca, ali su se ubrzo razišli pošto je stigla specijalna policija.

Okupljeni su skandirali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi" . Većina je nosila crnu odeću, kapuljače na glavi i maske preko lica. Potom je u različitim hrvatskim gradovima otkazano nekoliko kulturnih događaja u okviru Dana srpske kulture.

Na poziv gradonačelnika Vukovara Marijana Paličeka iz desne stranke Hravtski suverenisti, Zejedničko veće opština odlučilo je da za decembar odloži izložbu "Srpkinja, heroina Velikog rata" posvećenu ženama u Prvom svetskom ratu, čije je otvaranje bilo planirano za 11. novembar.

Pavliček je tražio odlaganje izložbe, jer je planirana uoči 18. novembra, kada se obeležava Dan sećanja na žrtvu Vukovara 1991. On je rekao da "nema pedlja hrvatske zemlje u gradu Vukovaru koji nije natopljen krvlju hrvatskih branitelja".