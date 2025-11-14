Troje maloletnika koji su u sredu nestali u Sisku, pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodica.
PORODICE POTVRDILE INFORMACIJU
PRONAĐENO TROJE NESTALE DECE U HRVATSKOJ! Majci stiglo obaveštenje na telefon, policiju pozvala žena koja ih je prepoznala (FOTO)
Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj radnji račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju, piše Dnevnik.hr.
Policiju je nazvala i žena koja je trojacprepoznala ispred radnje nakon što je na portalima videla njihove fotografije.
Pronađeno troje nestale dece u Hrvatskoj Foto: Nestali.hr
Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.
I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloletnici pronađeni.
