Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj radnji račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju, piše Dnevnik.hr.

Policiju je nazvala i žena koja je trojacprepoznala ispred radnje nakon što je na portalima videla njihove fotografije.

Pronađeno troje nestale dece u Hrvatskoj Foto: Nestali.hr

Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.