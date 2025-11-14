Slušaj vest

Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj radnji račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju, piše Dnevnik.hr.

Policiju je nazvala i žena koja je trojacprepoznala ispred radnje nakon što je na portalima videla njihove fotografije.

Patrik Jantolek Adriano i Kjara Orečić
Pronađeno troje nestale dece u Hrvatskoj Foto: Nestali.hr

Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.

I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloletnici pronađeni.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr/Preneo: V.M.)

