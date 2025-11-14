Slušaj vest

Kod zagrebačkog Velesajma, gde se ovih dana održava Interliber, dogodio se još jedan fizički napad. U pitanju je slučaj vršnjačkog nasilja u kojem su napadnuti srednjoškolci iz Zadra.

Grupa mladića napala je dvoje mladih ljudi nešto pre 17 časova. Jedna osoba povezana sa incidentom trenutno je u policijskom pritvoru, potvrdila je Policijska uprava Zagreba.

Policija i hitna pomoć su na licu mesta. Istraga je u toku. HTV nezvanično saznaje da su napadnuti srednjoškolci iz Zadra.

„Deca su dobro, hvala Bogu. Verujemo da se sada vraćamo kući, ali što se tiče psihološkog stanja dece, naravno da su uplašena, prestravljena i nisu očekivala tako nešto. Bila su jednostavno iznenađena, dogodilo se bukvalno za pet sekundi“, rekao je za HTV svedok napada koji je bio u pratnji dece.

Tuča na Trgu bana Jelačića

Podsetimo, ovo se dešava dva dana nakon što su mladi članovi navijačke grupe Bed Blu Bojs napali na Trgu bana Josipa Jelačića u centru Zagreba srednjoškolce iz Splita koji su došli u Zagreb na Interliber. U tuči su povređena trojica maloletnika.

Trojici napadnutih maloletnika ukazana je medicinska pomoć u Dečjoj klinici u Zagrebu. Dijagnostikovane su im lakše povrede. Dvoje je zadržano u bolnici, a jedan je odmah pušten kući.