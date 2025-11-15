Slušaj vest

Nekoliko snažnih eksplozija potreslo je zagrebačko naselje Jarun, uznemirivši stanovnike kasno u četvrtak uveče, oko 22 časa.

Prema rečima meštana, ovo nije prvi takav incident; slične detonacije su se čule pre nekoliko dana, toliko glasne da su tresle prozore zgrada.

„Isto se dogodilo pre nekoliko dana i ponovo sinoć“, rekla je za Jutarnji stanovnica Jaruna. „Nakon tako snažne eksplozije, očekivala sam da čujem policijske sirene, ali nije bilo ničega“, rekla je.

O incidentu se raspravljalo i u lokalnoj Fejsbuk grupi Jarun naš kvart, gde su se stanovnici raspitivali o mogućem uzroku detonacija.

Nekoliko njih je reklo da su kontaktirali policiju, ali ni tamo nisu dobili nikakve konkretne informacije.

Policija je odgovorila