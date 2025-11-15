NOĆNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE ZAGREBOM! Hrvati u panici, "ŠTA SE OVO DEŠAVA?"
Nekoliko snažnih eksplozija potreslo je zagrebačko naselje Jarun, uznemirivši stanovnike kasno u četvrtak uveče, oko 22 časa.
Prema rečima meštana, ovo nije prvi takav incident; slične detonacije su se čule pre nekoliko dana, toliko glasne da su tresle prozore zgrada.
„Isto se dogodilo pre nekoliko dana i ponovo sinoć“, rekla je za Jutarnji stanovnica Jaruna. „Nakon tako snažne eksplozije, očekivala sam da čujem policijske sirene, ali nije bilo ničega“, rekla je.
O incidentu se raspravljalo i u lokalnoj Fejsbuk grupi Jarun naš kvart, gde su se stanovnici raspitivali o mogućem uzroku detonacija.
Nekoliko njih je reklo da su kontaktirali policiju, ali ni tamo nisu dobili nikakve konkretne informacije.
Policija je odgovorila
„Ljudi, šta se dešava? Tri puta zaredom!“, „Jedna za drugom, ova poslednja najjača?! Psi u naselju su poludeli.“
„Ova poslednja je stvarno jaka“, neki su od komentara sa Fejsbuk grupe.
(Kurir.rs/DnevnoFoto:Ilustracija)