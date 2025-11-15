Slušaj vest

Ispred Srpskog narodnog veća u Zagrebu jutros se pojavio lider Autohtone hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec sa grupom pristalica. Odmah po dolasku pustili su Tompsonove pesme, uključujući i „Bojna Čavoglave“, a prisutne su bile i brojne policijske snage.

Protest su organizovali zbog izložbe „Nasleđe Dejana Medakovića“ u SNV-u, protiv koje je protestovalo više od 50 maskiranih mladića, uglavnom članova BBB-a, koji su pre nedelju dana došli u Srpski kulturni centar, ali nisu pokušali da provale u zgradu, već su otpevali nekoliko pesama, a zatim se udaljili, usput uvredivši fotografe i novinare.

Skup je predvodio lider (A-HSP) Dražen Keleminec, a okupljeni su odmah po dolasku istakli stranačke i hrvatske zastave i puštali muziku pevača Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pesmama i na svojim nastupima glorifikuje ustaštvo.

Keleminec je najavio i politički koncert 28. decembra ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći da je prethodni koncert Tompsonu zabranjen.

Okupljeni su izrazili nezadovoljstvo zbog nedavno otvorene izložbe "Legat" u čast Dejana Medakovića, nazivajući ga "četničkim ideologom".