U subotu 15. novembra oko 4:30 sati na Trnju , u Veslačkoj ulici u Zagrebu , nekoliko nepoznatih počinitelja prišla su dvojici muškaraca, članovima porodice, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku pa ih fizički napala.

Oštećeni su u sukobu povređeni pa im je lekarska pomoć pružena u Kliničko-bolničkom centru Zagreb gde je utvrđeno da je 21-godišnjak teško povređen, a 20-godišnjak lakše. Kriminalističko istraživanje je u toku.