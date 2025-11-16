U Zagrebu je nekoliko nepoznatih napadača prišlo dvojici muškaraca, članovima porodice, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku pa ih pretukli.
Istraga je u toku
HOROR U ZAGREBU: Grupa huligana brutalno pretukla dvojicu mladića, jedan teško povređen!
U subotu 15. novembra oko 4:30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici u Zagrebu, nekoliko nepoznatih počinitelja prišla su dvojici muškaraca, članovima porodice, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku pa ih fizički napala.
Oštećeni su u sukobu povređeni pa im je lekarska pomoć pružena u Kliničko-bolničkom centru Zagreb gde je utvrđeno da je 21-godišnjak teško povređen, a 20-godišnjak lakše. Kriminalističko istraživanje je u toku.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)
