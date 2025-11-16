Slušaj vest

Danas je ponovo vandalizovana spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama.

Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U" znaka presečena krstovima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obeležje antifašističke borbe, izveštava Dalmacija Danas.

Ovaj spomenik već godinama privlači neželjenu pažnju vandala, a poslednji put je teško oštećen pre samo nedelju dana, neposredno uoči protesta Torcidena rivi.

Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, ali današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju uprkos ranijim osudama javnosti i institucija.

Fotografije novog vandalskog čina u Splitu možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Dalmacija Danas)

