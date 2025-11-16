Na splitskim Plokitama danas je ponovo vandalizovana spomen-ploča partizanima. Na njoj je ispisano slovo "U" koje se odnosi na ustaše.
NOVO DIVLJANJE USTAŠA U SPLITU! Vandalizovana spomen-ploča na Plokitama! (FOTO)
Danas je ponovo vandalizovana spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama.
Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U" znaka presečena krstovima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obeležje antifašističke borbe, izveštava Dalmacija Danas.
Ovaj spomenik već godinama privlači neželjenu pažnju vandala, a poslednji put je teško oštećen pre samo nedelju dana, neposredno uoči protesta Torcidena rivi.
Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, ali današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju uprkos ranijim osudama javnosti i institucija.
Fotografije novog vandalskog čina u Splitu možete pogledati OVDE.
(Kurir.rs/Dalmacija Danas)
