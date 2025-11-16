UŽAS U DALMACIJI: Vatrogasci izvlačili ljude iz smrskanog automobila! (FOTO)
U noći između subote i nedelje, nešto posle 1:20 sati, na deonici puta između Svetog Đurđa i Hrženice dogodila se teška saobraćajna nesreća. Na mesto događaja odmah su izašli vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ i DVD-a Hrženica, timovi hitne medicinske pomoći i policija.
Dojava o nesreći stigla je u 1:23 sati iz Vatrogasno operativnog centra Varaždin, nakon čega su vatrogasci iz Svetog Đurđa odmah krenuli prema mestu događaja sa vozilima, u pratnji deset operativaca.
Po dolasku na teren, vatrogasci su zatekli četvoro učesnika nesreće, od kojih su tri osobe još bile zarobljene u oštećenom vozilu, obaveštava Dalmacija danas.
Vatrogasci iz Svetog Đurđa i Hrženice pristupili su oslobađanju povređenih i njihovoj imobilizaciji, a zatim su u saradnji s timovima hitne medicinske službe izvukli povređene i prevezli ih do vozila Hitne pomoći.
Na mestu nesreće bili su i policijski službenici Policijske stanice Varaždin koji su obavili uviđaj.
- Detaljnije okolnosti nesreće biće poznate nakon dovršetka policijskog izveštaja - stoji u službenom saopštenju.
(Kurir.rs/Dalmacija danas/Preneo: V.M.)