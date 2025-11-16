Slušaj vest

U noći između subote i nedelje, nešto posle 1:20 sati, na deonici puta između Svetog Đurđa i Hrženice dogodila se teška saobraćajna nesreća. Na mesto događaja odmah su izašli vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ i DVD-a Hrženica, timovi hitne medicinske pomoći i policija.

Dojava o nesreći stigla je u 1:23 sati iz Vatrogasno operativnog centra Varaždin, nakon čega su vatrogasci iz Svetog Đurđa odmah krenuli prema mestu događaja sa vozilima, u pratnji deset operativaca.

Po dolasku na teren, vatrogasci su zatekli četvoro učesnika nesreće, od kojih su tri osobe još bile zarobljene u oštećenom vozilu, obaveštava Dalmacija danas.

Vatrogasci iz Svetog Đurđa i Hrženice pristupili su oslobađanju povređenih i njihovoj imobilizaciji, a zatim su u saradnji s timovima hitne medicinske službe izvukli povređene i prevezli ih do vozila Hitne pomoći.

Na mestu nesreće bili su i policijski službenici Policijske stanice Varaždin koji su obavili uviđaj.

- Detaljnije okolnosti nesreće biće poznate nakon dovršetka policijskog izveštaja - stoji u službenom saopštenju.

Fotografije nesreće možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Dalmacija danas/Preneo: V.M.)

