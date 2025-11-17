Slušaj vest

Udruženje veterana VeDRA iz Splitadanas ipak nije bacilo venac u Dunavkod Vukovarau spomen na građane srpske nacionalnosti koji su ubijeni 1991. godine jer je 50-ak veterana sprečilo dolazak na Ostrvo sportova, gde je venac trebao da bude položen.

- Okupili smo se kako bi protestovali protiv tog udruženja i njihovog plana da u dane sećanja bace venac u Dunav za srpske žrtve. Ako već žele da bace negde venac neka odu u Borovo selo i tamo bace venac za sve žrtve koje su tamo pobijene. Prošle godine smo eliminisali takve najave i sad se jave oni, ovo je provokacija - rekao je predsednik vukovarske HvidreSlavko Jurić.

Predstavnici udruženja VeDRA nisu se pojavili kod Ostrva sportova nego su, kako je izvestio predsednik udruženja Ranko Britvić, venac položili u Dunav kod Borova sela. Prethodno su kod spomenika za 12 ubijenih policajaca položili cveće.

"Odluku smo doneli zbog visokog rizika"



- U razgovoru s predstavnicima policije, koji su bili veoma profesionalni, doneli smo odluku da zbog visokog rizika venac ne polažemo u Dunav kod Vukovara. Posle svega mogu reći da se osećam krajnje neugodno i kao stranac u svojoj državi. Želeli smo da položimo venac u Dunav u spomen na veći broj vukovarskih Srba koji su nevini ubijeni i bačeni u Dunav. Zašto bi odabrali neki drugi termin kada su i to žrtve? Mislio sam da je u Hrvatskoj teško biti živ Srbin, ali očigledno nije lako biti ni mrtav Srbin - rekao je Birtvić.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako na najavu bacanja venca u Dunav gleda kao na "provokaciju".

Pavliček: "To je čista provokacija"



- Uoči dana kada se obeležava najveće stradanje hrvatskog naroda neko ko živi u Splitu i nema nikakve veze s Vukovarom i hrvatskim braniteljima odluči da baci venac u Dunav kako bi isprovocirao građane i pristigle hodočasnike. Na moj zahtev vukovarski Srbi su odustali od otvaranja izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata", kao i od bacanja venca u Dunav jer smatraju da treba smiriti tenzije. To su ljudi koji žive ovde i sad dolazi neko sa strane. To je čista provokacija i takva osoba nije dobrodošla u Vukovar - kaže Pavliček.

Bacanju venca u Dunav usprotivio se i vukovarski veteran Stipe Mlinarić Ćipe, poslanik u Hrvatskom saboru, koji je zatražio od MUP-a da sprovodi i poštuje zakon.

- Zakonom je tačno propisano na kojim mestima se od 17. do 20. novembra obeležavaju žrtve Vukovara. Neka MUP postupi po zakonu i ne dovodi ovaj cirkus svake godine da se ljudi ne moraju organizovati. Milorad Pupovacje to prethodnih godina pokušavao, pa sam to sprečio, a sad preko nekih udruženja, za koje niko nije čuo, radi isti taj performans. Neće im to proći - rekao je Mlinarić.

"Tu nije bilo srpskih žrtava nego masakr nad Hrvatima"



Rekao je i kako nema nikakvog razloga da se 17. novembra baca venac u Dunav "jer se tu nisu dogodile nikakve srpske žrtve nego masakr nad Hrvatima".