Kako piše hrvatski Večernji list, nepoznate osobe su u subotu uveče bacile pirotehničko sredstvo u blizini Osnovne škole Strožanac, na mestu gde su bili zapaljeni lampioni u čast "žrtvama Vukovara i Škabrnje", saopštila je u ponedeljak Splitsko-dalmatinska policija, koja traga za počiniocima.

Dojavu o bacanju petardi ispred škole policija je dobila 15. novembra u večernjim satima. Policijski službenici na mestu događaja nisu zatekli počinioce, ali su utvrdili da je oštećeno jedno staklo na školskim vratima, a u neposrednoj blizini pronađeni su ostaci pirotehničkih sredstava.

U eksploziji niko nije povređen, ali je događaj uznemirio meštane, posebno roditelje čija deca svakodnevno prolaze tim delom naselja. Policija je obavila uviđaj i sprovodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinilaca.

Iz OŠ Strožanac poručuju da "takvo ponašanje nema nikakvo mesto u obeležavanju Dana sećanja niti u zajednici", ističući da se "počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje dostojanstveno i mirno".

Očekuju brzu reakciju i pronalazak počinilaca i pozivaju na odgovorno ponašanje i "poštovanje mesta pijeteta".