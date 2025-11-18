Slušaj vest

Požar je izbio na vrhu nebodera Vjesnik u Zagrebu u ponedeljak posle 22 časa.

Plamen i gust crni dim vidljivi su iz drugih delova grada. Stanari obližnjih zgrada tvrde da su plamenovi prilično veliki i da se miris dima može osetiti u susednim naseljima.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, zapalila se kancelarija na jednom od najviših spratova nebodera.

Na početku su kroz prozore na 15. spratu izlazili plamen i gusti crni dim.

Na mesto požara stiglo je šest vatrogasnih vozila, a gašenje je u toku.

Kurir.rs/Jutarnji list

