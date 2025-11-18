Prema još uvek nezvaničnim informacijama, zapalila se kancelarija na jednom od najviših spratova nebodera.
Hrvatska
GORI NEBODER U ZAGREBU! Dramatične scene: Kroz prozore na 15. spratu kuljaju vatra i dim (VIDEO)
Slušaj vest
Plamen i gust crni dim vidljivi su iz drugih delova grada. Stanari obližnjih zgrada tvrde da su plamenovi prilično veliki i da se miris dima može osetiti u susednim naseljima.
Prema još uvek nezvaničnim informacijama, zapalila se kancelarija na jednom od najviših spratova nebodera.
Na početku su kroz prozore na 15. spratu izlazili plamen i gusti crni dim.
Na mesto požara stiglo je šest vatrogasnih vozila, a gašenje je u toku.
Kurir.rs/Jutarnji list
Reaguj
Komentariši