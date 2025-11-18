Slušaj vest

U Zagrebu je sinoć oko 23.10 sati izbio požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji, a pošto se vatra širi vertikalno zahvatila je više spratova i krov, zbog čega je angažovan velik broj vatrogasaca.

Hrvatski sajt Indeks navodi da u trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga.

Požar gasi 93 vatrogasaca sa 30 vozila.

- Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnjeg područja požara. Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo primili poziv oko 23 sata. Zanimljivo, bio je samo jedan poziv građana. Inače kod velikih požara uvek dobijemo puno poziva - objavili su iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

Foto: Screenshot index.hr

Navodi se da je uzrok požara i dalje nepoznat.

- Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su ekipe počele da se penju i gase, videli smo da je požar počeo da se pojavljuje na donjim spratovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je Siniša Jembrih, komandant Javne vatrogasne jedinice.

On je dodao "svi vatrogasci grada Zagreba bili na ovom požaru".