U Hrvatskoj je tokom noći pao sneg, a zabeleli su se Lika, Gorski kotar i Sljeme.

Sneg će u toj susednoj državi nastaviti da pada i danas, a vozači se upozoravaju na oprez.

 U Gorskom kotaru, u Delnicama, kraju poznatom po velikim snegovima, meštani su uveliko spremni a odgovor jedne žiteljke nasmejao je mnoge jer se u tim krajevima za snegove spremaju kao i decenijama unazad!

Ona je nasmejala gledaoce rekavši da zima može slobodno da dođe jer su na policama i špek (slanina) i zelje, a dok je špajz pun toga - zime nema!  

Zabelela se i BiH, evo gde sve pada

Planine u BiH osvanule su jutros pod snegom koji i dalje pada na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću gde se već formirao manji snežni pokrivač.

Na Bjelašnici je jutros u 7 sati izmerena temperatura od minus 4. Sneg će na planinama nastaviti da pada i u ostatku dana. 

