U Hrvatskoj je tokom noći pao sneg, a zabeleli su se Lika, Gorski kotar i Sljeme. Slična situacija je i u BiH.
KAKO SAMO VEJE! HRVATSKA I BOSNA OSVANULE POD SNEGOM: Napadalo već dosta za jednu noć! Pogledajte, snimci preplavili mreže, a njen odgovor nasmejao mnoge! VIDEO
Sneg će u toj susednoj državi nastaviti da pada i danas, a vozači se upozoravaju na oprez.
U Gorskom kotaru, u Delnicama, kraju poznatom po velikim snegovima, meštani su uveliko spremni a odgovor jedne žiteljke nasmejao je mnoge jer se u tim krajevima za snegove spremaju kao i decenijama unazad!
Ona je nasmejala gledaoce rekavši da zima može slobodno da dođe jer su na policama i špek (slanina) i zelje, a dok je špajz pun toga - zime nema!
Zabelela se i BiH, evo gde sve pada
Planine u BiH osvanule su jutros pod snegom koji i dalje pada na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću gde se već formirao manji snežni pokrivač.
Na Bjelašnici je jutros u 7 sati izmerena temperatura od minus 4. Sneg će na planinama nastaviti da pada i u ostatku dana.
Kurir.rs/Facebook
