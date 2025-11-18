Slušaj vest

Sinoć oko 23.10 izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Zgrada je do jutros u potpunosti izgorela.

Kako su kazali vatrogasci, zanimljivo je da je bila samo jedna dojava građana.

Index je razgovarao s mladićem Marinom koji živi u neposrednoj blizini Vjesnika. Kako je rekao, on je zvao vatrogasce.

"Gledao sam kroz prozor i vidio sam nešto narandžasto na jednom prozoru na Vjesniku, nisam bio siguran šta je, je li netko upalio svetlo narandžaste boje. Međutim, onda sam nastavio da gledam u to i vidio sam kako izbija otvoreni plamen kroz prozor", rekao je Marin i dodao:

"Zvao sam vatrogasce, mislim da je to bilo 23:01. Ispričao sam im gde gori, čini mi se na 15. spratu. U roku od par minuta došlo je pet vatrogasnih vozila, uskoro ih je došlo još".

On je dodao da je uskoro blokirana ulica.

"Video sam kako se penju do 15. sprata i kako se gasi. U Vjesniku je mrak pa su se vatrogasci dobro videli. Međutim, onda je počeo da gori krov. Nakon što se i to ugasilo, činilo se da je Vjesnik ugašen, a onda je par sprat od vrha opet krenula vatra", rekao je on i dodao: