Prethodne dane obeležili su i incidenti usmereni protiv Srba u nekoliko gradova širom Hrvatske, među kojima i u Zagrebu. Ovakvi napadi gotovo da su postali i svojevrsna tradicija u danima pred komemoraciju tj. Dan sećanja koji se obeležava svakog 18. novembra u Vukovaru i to je nešto što nazivaju hladnim, napetim „studenim novembrom“ za srpsku zajednicu u Hrvatskoj.

Analitičari međutim smatraju da trenutna dešavanja najverovatnije nisu i poslednja i da bi moglo doći do dodatnog zaoštravanja i kulminacije ovih tenzija.

Srđan Kolar srpski zamenik gradonačelnika Vukovara, govorio je o ovoj temi na Kurir televiziji:

- Zvanične vlasti i sam grad, gradonačelnik, gradska vlast pokušavaju da današnji dan bude stvarno u onom obliku dana sećanja na stradanje i sve ono što se desilo u gradu Vukovaru. Nažalost sve se isključivo odnosi na hrvatske branitelje i na stradale ljude hrvatske nacionalnosti, a nigde se ne spominju Srbi, kao da Srbi nisu stradali u Vukovaru 1991. godine. Neke grupacije ovaj dolazak u Vukovar vide kao jedan vid i oblik zabave - kaže Kolar i dodaje:

- Kada sam se sinoć vraćao sa puta, mogao sam videti u blizini, da muzika onako baš trešti, to su muzičke numere već poznatih pevača, Marka Perkovića Tompsona i sve one pesme koje govore o tom nekom ratnom dešavanju u Vukovaru i u Hrvatskoj. Naravno da se to na neki način uliva u mlade, jer već pre toga je bio jedan zabavni deo u kafiću, koji je bio upravo na takav način, sa takvim pesmama, gde se te mlade ljude uči ono što ne bi trebalo, a to je kako nauditi Srbima.

"Bojim se da je ove godine priča drugačija"

Kako je Kolar napomenuo, njihov način ponašanja je pre svega uskratiti prava srpskoj zajednici, minimizirati žrtve srpske zajednice, ratna dešavanja 1991. godine, i faktički staviti pre svega Srbe u najgori mogući kontekst:

- Svih ovih godina koliko sam u Vukovaru, i kao političar i kao građanin, video sam razne situacije. Bojim se da je nekako ove godine sasvim drugačija priča i već unazad pet-šest godina, od kako je bila na vlasti jedna desna opcija na čelu sa Ivanom Penavom, Domovinski pokret, koji su faktički probudili sve te neke stvari pod krinkom da do sada Domovinski rat se nije stavljao pažnja na onaj način kako oni smatraju da treba.

Umesto mirne folklorno-dramske večeri u okviru otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, u organizaciji splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, u prostorijama sale gradske četvrti Blatina - Škrape dogodio se skandal, u režiji stotinak maskiranih huligana.

Takođe, juče su viđene skandalozne scene na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska. Hrvatski navijači, njih oko 550 koji su stigli u Podgoricu, skandirali su proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac":

- Te stvari kad se dešavaju na sportskim događanjima su nešto što se dešava tokom cele godine. A ovo što je u Vukovaru, mislim da će završiti do 21. novembra. Barem je to do sada tako bilo. Ono što nas ohrabruje jeste i poruka pre svega premijera Plenkovića, koji je tu jasan bio i osudio napad i u Splitu i u Zagrebu i naše institucije, takođe daju podršku da srpska zajednica mora da nastavi sa svojim kulturnim programima.

Gradonačelnik grada Vukovara istakao je da želi mir u gradu, koji je imao dosta patnje, te da nema potrebe da ljudi dolaze iz drugih krajeva Hrvatske i u Vukovar da prave probleme:

- Mi ostajemo živeti posle toga osamnaestog i treba da živimo sa svojim komšijama i susedima na način kako smo mi to navikli da živimo. Da živimo pre svega u jednom miru i u ekonomskoj situaciji, kako je u celoj državi, ništa nije bolje u Vukovaru, u svakom slučaju snalazimo se da preživimo sve ove stvari.

